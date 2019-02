Keniaans schooltje gebruikte opbrengst Retro Party voor inrichting IT-lokaal Stefan Van de Weyer

21 februari 2019

11u29 0 Oud-Heverlee De organisatie van de Retro Party in Oud-Heverlee schonk voor de tweede keer al haar winst, de som van 3.620 euro, aan Hope for Kabondo, een weeshuis en school in Kenia. Bij de eerste donatie, werd een ruwbouw in het schooltje volledig afgewerkt. In één van de lokalen die sindsdien beschikbaar zijn, werd met het gedoneerde geld een IT-lokaal ingericht om computerles te geven. Hiervoor werden meubels gemaakt en vijf tweedehandscomputers aangekocht, er werden ook leerboeken aangekocht om de kwaliteit van het onderwijs in de Hope Academy te verbeteren.

Het was al de zesde editie van de Retro Party die vele honderden feestvierders voor het goede doel lokte.

“Hope for Kabondo streeft er naar in de toekomst volledig zelfvoorzienend te worden. Ook een eigen voedselproductie past in deze strategie. Dit vergt enkele investeringen. Zo werd nu met onze steun een tractor hersteld, die al vier jaar defect was. De tractor werd al onmiddellijk ingezet om één van de velden om te ploegen. Naast voedselproductie voor de kinderen uit het weeshuis en de school worden op deze wijze ook inkomsten gegenereerd, wanneer de tractor ploegwerk zal verrichten voor landbouwers uit de buurt”, zegt mede-organisator van de voorbije Retro Party Lukas Senaeve. “Een deel van het budget zal gebruikt worden voor een elektrische pomp die water zal oppompen vanuit een waterput en via bijhorende waterleidingen naar de verschillende gebouwen zal brengen. Ook zijn er enkele herstellingen en verfwerken aan de gebouwen die iets kosten. Er zal ook nog geld gespaard worden voor tweedehandskledij, dekens en medicatie. Bovendien zal men een laatste deel van het gedoneerde bedrag sparen voor andere komende uitgaven, zoals voeding voor de kinderen. Wij als organisatie van de Retro Party zijn blij dat ons initiatief een groot verschil kan maken voor Hope for Kabondo. We willen dan ook nogmaals iedereen bedanken die bij onze evenementen betrokken was, zowel vrijwilligers, sponsors als bezoekers.”

Hope for Kabondo onderging recent een naamswisseling, het gaat nu als Hope for Girls door het leven en valt te bekijken via http://hopeforgirls.be