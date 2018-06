Kasseistrook die geluidshinder veroorzaakt, verdwijnt 26 juni 2018

Oud-Heverlee heeft goed nieuws gekregen van de dienst Onroerend Goed. De kasseistrook aan de Sint-Jan-Evangelistkerk in de Kartuizerstraat in Blanden mag verdwijnen. Deze ligt er sinds 1995 en veroorzaakte flink wat geluidshinder.





In 1995 werd de weg tussen Vaalbeek en de kerk van Blanden heraangelegd om het centrum een historisch cachet te geven en om snelheidsvertragend te werken.





"Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om na herhaaldelijk aandringen de dienst Onroerend Erfgoed te overtuigen om die kasseien te verwijderen. Het had geen afremmend effect, auto's reden ook daar snel over. Dat bracht flink wat geluidshinder met zich mee. Verschillende buurtbewoners zijn hierdoor zelfs verhuisd. We hebben dit aan de dienst Onroerend Goed kunnen uitleggen en kregen groen licht om het te laten verwijderden. We zullen onderzoeken hoe en wanneer de kasseien weggenomen kunnen worden en wat er in de plaats zal komen. We kunnen voorlopig geen datum op de werken plakken. We streven ernaar om het te vervangen door asfalt," zegt burgemeester Alexander Binon (N-VA). (SVDL)