Jumping tijdens Meerdaalwoudfeesten 22 juni 2018

03u03 2

De Meerdaalwoudfeesten vinden op zaterdag 30 juni plaats aan parking Torenvalk, de weide achter de Château de Namur in Oud-Heverlee. Er zal onder andere tussen 10 en 16 uur een open jumping en een dressuurwedstrijd georganiseerd worden, burgemeester Alexander Binon (N-VA zal om 16 uur de prijzen uitreiken. Tussen 16.30 en 17.30 uur is er tijd voorzien voor stand-up comedy. De BBQ Vers Namur is er tussen 17.30 en 21.30 uur. De achtste finales van het WK voetbal vallen er vanaf 20 uur te bekijken





op een groot scherm. Er is zijn eveneens ook een loungecafé en kinderanimatie met toezicht voorzien. Iedereen is er





van harte welkom. (SVDL)