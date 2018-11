Julliette (12) en Maud (15) stelen de show in Rockmusical "13"

Stefan Van de Weyer

09 november 2018

09u06 0 Oud-Heverlee Julliette De Hous (12) uit Leefdaal en Maud Verstraeten (15) uit Oud-Heverlee schitterden beiden in The Voice Kids. Beide vriendinnen zijn ook van plan om dat te toen in de bekende rockmusical “13”, een productie van The Singing Factory. Het gaat om een swingende musical met Nederlandstalige popsongs onder regie van Wanne Synnave , die eigenhandig het script en liedteksten van de Musical “Magdalena” schreef. Tieners van hun Kidskoor XL zijn eveneens een onderdeel van de familiemusical die enkel op 16, 17 en 18 november in cultuurcentrum Luchtbal in het centrum van Antwerpen.

Maud en Julliette waren er op vocaal vlak naar eigen zeggen al vroeg bij.

“Al voor ik een woord kon spreken, zat ik in mijn bedje te brabbelen en te zingen Ik begon ermee op professioneel vlak vanaf mijn negende”, aldus jongste Julliette. “Ik ben net niet zingend uit de buik gekomen. Ik zong en danste al heel graag als baby. Ik ging al snel dansen als hobby en volgde zangles, maar ondertussen volg ik geen zangles meer. Ik en anderen betrappen me erop dat ik soms onbewust zing”, komt Maud tussen. “Ik heb meegedaan aan zangwedstrijden oals het Talent Der Lage Landen Kids georganiseerd door The Singing Factory en daar haalde ik voorbije zomer de finale. Stiekem schreef mama me in voor The Voice Kids. Ik had niet verwacht er ver in te raken, maar na vier voorrondes verscheen ik op televisie n de battles”, vertelde Julliette gemotiveerd. “Mijn zus deed vaak mee aan musicals, ook ik deed mee aan The Voice Kids en belandde eveneens in de battles. In deze rockmusical “13” speelt een vriendin van me mee. Ze zei me dat er nog audities werden gehouden en voor ik het wist deed ik mee en werd ik een deel van een heel tof team. In dit stuk steek ik de rol van Lucy, dat is een beetje een bitch. Dat is het compleet tegenovergestelde van wat ik ben, maar dat ligt me net daarom”, geeft Maud aan.

Beiden spelen soms een scène waarin ze samen zingen en dansen.

“Daarbuiten is ook onze mimiek belangrijk. Ik vind het zeer belangrijk om mee te spelen in deze musical om bij te leren en zo beter te worden en podiumervaring op te doen”, verklaart jongste Julliette. “Ook voor mij is die podiumervaring mooi meegenomen. Ik sta graag op een podium te dansen en zingen en kreeg er al vele vrienden bij. We delen samen alle passies op een groot podium. Iedereen moet zeker komen kijken. Onze cast bestaat uitsluitend uit jongeren, dat is in de musicalwereld uitzonderlijk”, vertelt Verstraeten tussendoor. “Het is een popmusical dat het beeld doorbreekt dat de mensen van een musical hebben. Het repeteren en het stuk gaf ons veel energie, precies alsof we driehonderd cola’s hadden gedronken”, wist De Hous die reikhalzend uitkijkt naar haar musicaldriedaagse. “Mijn droom is trouwens niet om op te treden in het Sportpaleis of Broadway, maar op de Amerikaanse Footballfinale, de Super Bowl, zoals één van mijn idolen “the legendary Prince”.