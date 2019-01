Jagers schieten 17 everzwijnen in Meerdaalwoud Populatie ondertussen aangegroeid tot zo’n 100 exemplaren Bart Mertens Daimy Van den Eede

18 januari 2019

16u20 0 Oud-Heverlee In Meerdaalwoud in Oud-Heverlee hebben jagers 17 everzwijnen geschoten. Dat was nodig om de groeiende populatie onder controle te houden. Het was al de derde keer dat er gejaagd wordt op everzwijnen. “Momenteel leven er zo’n 100 everzwijnen in Meerdaalwoud. Ze doen veel goed maar als de populatie te groot wordt dan veroorzaken ze ook schade”, zegt Bart Meuleman van het Agentschap Natuur en Bos.

Vijftig jagers en zeventig trackers verzamelden gisterenmorgen in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos in Meerdaalwoud in Oud-Heverlee om te jagen op everzwijnen. Ruim 650 hectare bos werd speciaal voor de jachtpartij afgesloten voor het publiek, uiteraard om ongevallen te voorkomen. Ook jagers uit Wallonië namen deel aan de jacht want voor het eerst werd ook op Waals grondgebied gejaagd op everzwijnen. In Meerdaalwoud was het al de derde zogenaamde ‘stille drukjacht’. Dat is een manier van jagen waarbij de dieren niet worden opgejaagd maar eerder rustig in beweging worden gebracht zodat ze nietsvermoedend passeren aan de jachtstoel. Het resultaat? 17 everzwijnen minder in het bos.

Waalse jagers

Volgens de jagers is dat een goed resultaat. Ter vergelijking: bij de vorige jachtpartij in Sint-Joris-Weert –georganiseerd door Natuurpunt- werd er slechts één everzwijn geschoten. De allereerste ‘stille drukjacht’ van het Agentschap Natuur en Bos in november 2018 leverde dan weer zes dode everzwijnen op. “Die jacht werd op ongeveer dezelfde locatie georganiseerd maar was kleinschaliger van opzet”, zegt Bart Meuleman van het Agentschap Natuur en Bos. “Deze keer waren er meer jagers en meer trackers aanwezig. Het jachtgebied was ook groter. Voor het eerst werkten we ook samen met Waalse jagers die actief waren in Beauvechain en Hamme-Mille. Er werden uiteindelijk 17 everzwijnen geschoten tijdens de laatste jacht van deze winter. We zijn tevreden met dat resultaat.”

Ecosysteem

Volgens het Agentschap Natuur en Bos leven er momenteel zo’n honderd everzwijnen in Meerdaalwoud. “De populatie is flink gegroeid”, legt Bart Meuleman uit. “Als de everzwijnen met teveel zijn dan veroorzaken ze schade, onder meer aan de velden van de boeren. Daarom is het nodig om stille drukjachten te organiseren want zo houden we de populatie onder controle. Everzwijnen behoren trouwens tot het ecosysteem van het bos. Ze doen veel goed, zoals bijvoorbeeld het verspreiden van zaden van de beuk en de eik.”

Lynx

Nog dit: in 2017 werd duidelijk dat de everzwijnenpopulatie na Limburg ook in Meerdaalwoud stevig in opmars was. Toen leefden er naar schatting al zo’n 60 exemplaren in het bos, goed voor een drietal grote families. Opmerkelijk want het laatste everzwijn in Meerdaalwoud werd geschoten in 1958 en de eerste sporen van hun terugkeer werden pas ontdekt in 2012. De terugkeer van het everzwijn in Vlaanderen is al bezig sinds 2005. Het Agentschap Natuur en Bos houdt ook Heverleebos goed in de gaten en zal indien nodig ook daar ingrijpen als de everzwijnen er zich zouden vestigen met enkele grote families. Bij Natuur en Bos dromen ze tot slot ook luidop van de terugkeer van de lynx want dat is een natuurlijke vijand van het everzwijn die de populatie kan intomen.