Jacht op water is geopend MINNEBRON AAN ZOETE WATERS TREKT HEEL WAT DORSTIGE BEWONERS ANDREAS DE PRYCKER & STEFAN VAN DE WEYER

27 juli 2018

02u25 0 Oud-Heverlee De jacht op water. Dezer dagen is het meer de realiteit dan wat anders. Dat blijkt ook aan de Minnebron in Oud-Heverlee, tegenwoordig een toevluchtsoord voor dorstigen en mensen die er emmertjes water komen halen. De Bertemse boeren kijken allicht jaloers toe.

Even terug naar het begin van de week. Bertems Burgemeester Joël Vander Elst (Open Vld) deelt mee dat de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant landbouwers toelaat water uit de Voer te halen, mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden. "Aanpalende eigenaars beschikken over het recht om water uit een onbevaarbare waterloop te pompen om hun aanpalende eigendommen te bevloeien. Het gebruik mag niet overdreven zijn en er moet stroomafwaarts nog voldoende water vloeien", klonk het devies toen. Dat gold trouwens enkel voor de Voer. Over de Dijle heerste heel wat onduidelijkheid. Maar woensdag liet waarnemend provinciegouverneur Kaat Boon weten dat er een politiebesluit werd uitgevaardigd dat onmiddellijk onnodig waterverbruik verbiedt in de hele provincie. Ook oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen mocht plots niet meer. Iedereen die zondigt, riskeert een geldboete van 26 tot 200 euro of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen. Dat maakt het er voor landbouwers niet eenvoudiger op.





Binnen het jaar getrouwd

Maar de jacht op water is voor iedereen geopend. Zo ook aan de Minnebron aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee, de enige gecontroleerde bron in het bos die als drinkbaar bestempeld is. Daar wordt al sinds mensenheugenis water gedronken en getapt. Velen nemen het water mee naar huis in flessen en bidons. Aan de Minnebron, vlakbij de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen, is de kwaliteit van het water al vele jaren goed. Volgens mondelinge overlevering zal diegene die van de bron drinkt binnen een jaar trouwen. Of dat effectief klopt, is hoogst twijfelachtig.





Geen enorme drukte

Etienne Mortier (60) uit Herent komt enkele keren per jaar vier bidons vullen."Het water is lekker koel. Ik gebruik het voornamelijk voor de planten. Eén bidon drink ik zelf op", vertelt hij. Reinildis Van der Straeten (69) uit Oud-Heverlee komt al zeven jaar om bronwater. "Tussen begin april en eind september kom ik om de acht dagen mijn reserve inleggen. Deze hitte is wel extreem, maar een enorme drukte is er toch niet", wist ze. Leo Van der Aa (72) uit Haasrode komt al veertig jaar om water naar de Minnebron. "Ik drink het op en kook ermee. Op die veertig jaar tijd heb ik de bron nog nooit droog weten staan". Hopelijk plooit de bron ook nu niet.





