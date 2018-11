Invulling Franciscanerklooster blijft voorlopig groot vraagteken Stefan Van de Weyer

19 november 2018

14u06 0 Oud-Heverlee Een invulling voor het Franciscanerklooster in de Prosperdreef in de bossen van Vaalbeek is er momenteel nog niet bekend. Investeringsmaatschappij MWM Immo uit Malle werkt samen ontwikkelaar van residentiële bouwprojecten, Vivinvest uit Herent om te bekijken wat mogelijk is.

De gemeente Oud-Heverlee had plannen om er een school onder te brengen. Het kocht ondertussen een huis aan naast de bestaande GBS De Lijsterbes in Blanden om er meer klassen te maken.

Sinds 1947 werden er Minderbroeders opgeleid. In de gebouwen van het klooster ontstond ook het kunstcentrum Pro Arte Christiana. De laatste paters vertrokken in 2012 uit het Franciscanerklooster en een klein jaar geleden verkochten ze de gebouwen door aan een investeringsmaatschappij MWM Immo uit Malle, dat nu samen werkt met Vivinvest. Het diende de voorbije jaren als bezinningscentrum La Foresta, in dat kader wordt er nog artistiek les gegeven tot het einde van dit jaar.

Huidig schepen van ruimtelijke ordening en toekomstig burgemeester Adri Daniëls (CD&V) voerde gesprekken met MWM Immo. “We hadden interesse er om een school onder te brengen. We voerden gesprekken met MWM, maar ze zetten nog geen verdere stappen. Gezien het complex voor openbaar nut zou moeten dienen, houden we de verwikkelingen in het oog. Ondertussen kochten we een huis aan naast de overvolle lagere school om de speelplaats uit te breiden en een extra aantal klassen voor de lagere school te voorzien. Kortom de schoolomgeving moet leefbaarder worden. Voor de bouw is er een aanvraag tot subsidies naar de Vlaamse overheid gestuurd, dat kan jaren duren vooraleer we daar iets van horen. Het is alleszins de bedoeling om deze uitbreiding af te ronden tussen dit en een periode van zes jaar”, stelt Daniëls.

Bij Vivinvest hadden ze nog geen concrete plannen met het klooster. Ten vroegste over enkele maanden wordt daarin een doorbraak verwacht, wist de gedelegeerde bestuurder van Vivinvest, Patrick Vanoppen.

“We gaan begin 2019 opnieuw contacten leggen met de nieuwe coalitie in de gemeente Oud-Heverlee om te zien wat er mogelijk is. Voorlopig is dat nog een groot vraagteken. We hebben enkele pistes die we kunnen bewandelen, maar het is nog tot einde december verhuurd aan de huidige bewoners”, gaf Vanoppen mee.