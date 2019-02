Interactieve module rond internet en privacy Stefan Van de Weyer

22 februari 2019

16u10 0 Oud-Heverlee Op maandag 11 maart kan je in het ontmoetingscentrum van Sint-Joris-Weert terecht voor een interactieve module rond internet en privacy met daarin centraal de getuigenissen van kinderen, jongeren, ouders en experts.

Via animatiefilmpjes en infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. Je krijgt er ook heel wat concrete tips aangereikt. “Wat gooi jij zelf zoal te grabbel op het web en wat beschouw je als honderd procent privé? Hoe gaan jouw kinderen daarmee om? Hoor je het donderen in Keulen bij termen als cookies, phishing en sharenting? Dankzij deze sessie leer je kritisch omgaan met instellingen, reclame, wachtwoorden,... en krijg je heel wat tips voor je kinderen rond privacy”, klonk het bij de gemeente Oud-Heverlee die deze infosessie in samenwerking met de Gezinsbond van Sint-Joris-Weert-Oud-Heverlee organiseert.

In het ontmoetingscentrum van Sint-Joris-Weert in de Beekstraat 13 zijn vanaf 20 uur geïnteresseerde volwassenen welkom om er deze info-avond mee te maken.