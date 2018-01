Infrabel voert graafwerken uit langs spoor 02u32 0

In de Beekstraat in Sint-Joris-Weert zullen op zondag 14 en maandag 15 januari werken plaats vinden aan de spoorweg.





Infrabel voert er namelijk graafwerken uit, deze zullen 's nachts uitgevoerd worden en daarom is de overweg aan het treinstation





dan gesloten.





De kabels worden dan ingegraven waardoor de inzet van spoorkranen vereist is. Deze werken kunnen enige geluidshinder





veroorzaken. Eerder werden al soortgelijke werken verricht in de Pastoor Tillemansstraat en de Reigersstraat. (SVDL)