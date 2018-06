Infovergadering parking Beekstraat 29 juni 2018

Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee organiseert op woensdag 4 juli vanaf 20 uur een infovergadering over de mogelijke realisatie van parking als open groene ruime in de Beekstraat in Sint-Joris-Weert. Geïnteresseerden zijn welkom in de raadszaal op de tweede verdieping van het gemeentehuis in Vaalbeek. (SVDL)