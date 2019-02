Infosessie 'Levenslang en comfortabel thuis wonen' op 19 maart Stefan Van de Weyer

28 februari 2019

11u27 0 Oud-Heverlee Op dinsdag 19 maart vindt tussen 9.30 en 11.30 uur de infosessie ‘Levenslang en comfortabel thuis wonen’ in de raadszaal van het gemeentehuis van Oud-Heverlee plaats. Er wordt onder andere uitleg gegeven over alternatieve woonvormen.

“Er zijn verschillende manieren om het leven in je eigen huis aangenamer, comfortabeler en veiliger te maken. Wat kan dit inhouden en welke voorwaarden zijn eraan verbonden? Wilt u graag meer informatie over aanpassingen in de woning of alternatieve woonvormen? Kom dan naar de gratis infosessie!”, klonk het bij de gemeente Oud-Heverlee die samen met het gemeentebestuur van Bertem in samenwerking met wooninfopunt ‘Wonen tussen Dijle en Velp’ en de seniorenraden van Oud-Heverlee en Bertem deze sessie uit de grond stampte.

Inwoners van Oud-Heverlee kunnen zich inschrijven via het seniorenloket op senioren@ocmw.oud-heverlee.be of 016 38 88 94. Inwoners van Bertem kunnen dat via wooninfopunt door te mailen naar rein.vantveer@igo.be