Informatiewandeling rond het bos- en natuurbeheer in Heverleebos Stefan Van de Weyer

28 januari 2019

09u12 0 Oud-Heverlee Op zaterdag 16 februari vindt er een informatiewandeling door rond het bos- en natuurbeheer in Heverleebos plaats. Je komt er onder andere te weten waarom er bomen gekapt worden in het Meerdaalwoud en wat bosbeheer betekent.

Deze wandeling start om 15 uur aan het gemeentehuis van Oud-Heverlee in de Gemeentestraat in Vaalbeek en duurt ongeveer twee uur over een afstand van vijf kilometer.

Zowel de regiobeheerder, voorheen ‘houtvester’ genoemd, als de boswachter van het gebied zullen toelichten waarom er bijvoorbeeld bomen gekapt worden door het Agentschap Natuur en Bos. Deelnemers krijgen uitgebreid de gelegenheid om hun bekommernissen te uiten en vragen te stellen. Na afloop biedt de gemeente Oud-Heverlee de deelnemers wat hartigs aan. Ook kinderen zijn welkom. Deze wandeling is een organisatie van regiobeheerder Bart Meuleman en boswachter Marc Struelens van het Agentschap voor Natuur en Bos en het gemeentebestuur van Oud-Heverlee.