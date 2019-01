Infoavond over monitoring van grote carnivoren Stefan Van de Weyer

14 januari 2019

13u42 0 Oud-Heverlee De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud organiseren op dinsdagavond 15 januari een info-avond omtrent de monitoring van grote carnivoren. Deze vindt plaats in de raadzaal van het oude gemeentehuis van Heverlee op de Waversebaan.

“De wolf, lynx en jakhals vinden stilaan hun weg terug naar België. In andere delen van Europa zijn deze dieren nooit weggeweest. De monitoring van grote dieren is er dan ook even ingeburgerd als onze vogel- en vlindertelweekends", aldus Stijn Vranckx, lid van de organiserende Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, die als vrijwilliger ervaring opdeed in Oost-Europa.

Vranckx komt vertellen hoe de monitoring daar verloopt. Hoe er samengewerkt wordt met lokale jagers, boswachters, bevolking, ... en hoe Europa betrokken wordt om meer bescherming te vragen voor de dieren en hun leefgebied. Er worden een aantal Europese projecten bekeken en de vraag hoe er een gelijkaardige monitoring in België kan opgestart worden, zal eveneens gesteld worden. De infoavond begint om 20 uur, de inkom is gratis. Iedereen is welkom. Inschrijven is niet nodig.