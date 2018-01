Idee over fietspad tussen Leuven en Ottignies rijpt al zeventien jaar 19 januari 2018

Al zeventien jaar leeft het idee van een fietspad langs de treinverbinding tussen Leuven en Ottignies. Tussen beide bestemmingen ligt Oud-Heverlee, ook daar zijn ze het plan genegen, maar er zit voorlopig geen vaart achter. Omdat de centen daarvoor ontbreken en omdat het traject langs en door groen en beschermd gebied zou lopen. "We wensen dit fietspad aan te leggen, maar de plannen liggen voorlopig stil. Het speelt zich deels in het gebied van de Doode Beemde en in de Dijlevallei af. Dat zijn beschermde natuurgebieden, de Dijlevallei is Europees vogelrichtlijngebied waarin bijvoorbeeld eenden zich moeten kunnen nestelen en vermenigvuldigen. Daar iets aanleggen kan niet zomaar", wist schepen van Openbare werken Adri Daniëls (CD&V). "Het plan is om het deel tussen de campus Heverlee en de Hazenfonteinstraat, goed een halve kilometer, fietsvriendelijk te maken door enkele struiken te verwijderen en verharding aan te leggen. De rest van het parcours vanaf Sint-Joris-Weert kunnen we nu als gemeente financieel niet dragen. Hopelijk kunnen we in de toekomst hiervoor Vlaamse, federale of misschien zelfs Europese subsidies krijgen." (SVDL)