Huisfotograaf Marktrock Steff Gilissen (59) op Open Vld-lijst 29 augustus 2018

Bij Open Vld Oud-Heverlee staat nieuwkomer Steff Gilissen (59) uit Oud-Heverlee op de vierde plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is al sinds 1982 huisfotograaf van Marktrock Leuven. Leuvenaars kennen hem het beste van zijn creatieve huwelijksreportages en werk met BV's als weervrouw Jill Peeters en Phaedra Hoste.





"Ik heb in totaal wel duizenden huwelijken gekiekt. Met het digitale fototijdperk heb ik minder werk en meer tijd en aangezien ik de leden van Open Vld ook al even ken, heb ik me aangesloten", aldus Gilissen.





"Ik wil dat er een goede langetermijnsvisie is op het vlak van veiligheid, seniorenbeleid en jeugd. Verder moet onze bereikbaarheid omhoog: het aantal parkings en fietsenstallingen aan de treinstations van Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert zijn te laag."





(SVDL)