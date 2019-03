Huidig en toekomstig burgemeester vieren eeuweling Eugène Stefan Van de Weyer

29 maart 2019

08u45 0 Oud-Heverlee Eugène Renoir uit Blanden werd recentelijk een eeuw oud, dat konden huidig en toekomstig burgemeester Adri Daniëls en Bart Clerckx (CD&V) niet zomaar laten voorbij gaan. Ze brachten hem thuis een bezoek, sloegen een praatje met hem en feliciteerden hem met zijn verjaardag.

De drie hadden ongetwijfeld elkaar veel te vertellen zeker gezien Eugène tijdens zijn actieve leven ingenieur was van beroep en hij zich tussendoor bezig hield met het verzamelen van kunst. Hij heeft ondertussen zijn collectie schilderijen geschonken aan het Musée Art Présent Passé Louvain-la-Neuve ASBL. Eugène woont trouwens in één van de oudste huizen van Blanden, het oude molenhuis op de Naamsesteenweg en is nog zeer goed te been.

Adri Daniëls is nog burgemeester tot eind 2020, huidig schepen van ondermeer financiën, cultuur en senioren Bart Clerckx neemt het begin 2021 van hem over.