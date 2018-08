Hoogdag voor het Zoet Water met mix van erfgoed, recreatie en cultuur 14 augustus 2018

Morgen kan je terecht aan het Zoet Water in Oud-Heverlee voor een niet te missen mix van erfgoed, recreatie en cultuur. Er zal aan de Maurits Noëstraat die namiddag naar jaarlijkse gewoonte ook een kunstwerk onthuld worden. Om 10 uur start de openluchtmis met processie aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen. Ook de brocanterie is inmiddels al jarenlang een vast ingrediënt op deze hoogdag van het Zoet Water en vindt doorlopend tussen 9 en 18 uur plaats. Elk jaar wordt er trouwens op 15 augustus bovendien een nieuw kunstwerk ingehuldigd aan de Kunst-dam. Kom het kunstwerk van Els Vanden Meersch ontdekken tijdens de inhuldiging om 13.30 uur. Het werk 'Antipode' van Els Vanden Meersch is het resultaat van een wedstrijd beeldende kunst, die het gemeentebestuur in 2017 uitschreef. Kunst-dam is een groeiende tentoonstelling van kunstwerken die het typische karakter van het Zoet Water weerspiegelen. (SVDL)