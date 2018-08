Hoogdag van het Zoet Water kent succes 16 augustus 2018

Op Hemelvaartdag was het naar jaarlijkse gewoonte hoogdag van het Zoet Water. Bezoekers konden genieten van een mix van erfgoed, recreatie en cultuur. Naast de mis met processie en de brocanterie was er opnieuw plaats voor kunst.





De openluchtmis met processie aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen lokte vele toeschouwers. De grote brocanterie trok vanaf het ochtendgloren vele nieuwsgierigen aan. Aan de Maurits Noëstraat werd andermaal een nieuw kunstwerk ingehuldigd aan de Kunst-dam. Deze keer had Els Vanden Meersch de eer om haar werk 'Antipode' tentoon te stellen. Dit was het resultaat van een wedstrijd beeldende kunst, die de gemeente in 2017 uitschreef. Het is de bedoeling dat deze Kunst-dam, die momenteel vier werken telt, steeds groter wordt. Via deze wedstrijd zal deze collectie steeds uitbreiden en een stille getuige zijn van de interesse voor kunst in de gemeente. De opkomst voor de inhuldiging was bemoedigend.





(SVDL)