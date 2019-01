Hip Dog wil honden en paarden vooruit helpen Stefan Van de Weyer

08u10 0 Oud-Heverlee Elisabeth Myny (35) uit Blanden was enkele jaren geleden op zoek naar iets anders in het leven nadat ze stopte met het uitbaten van een jeugdherberg. Ze was op zoek naar iets anders, iets wat ze met hart en ziel graag zou doen. Gezien ze opgroeide met paarden en honden begon ze verschillende opleidingen te volgen om paarden en honden te kunnen helpen. De volgende stap was het opzetten van dierenzaak “Hip Dog” in haar woning in de Kartuizerstraat als osteopate in opleiding.

“Van kindsaf aan heb ik een speciale band met honden en paarden, ze zijn dan ook heel belangrijk voor mij. Ik reed bijvoorbeeld vier Europese kampioenschappen met pony’s en heb voorheen altijd vijf à zes honden gehad. Ik zou mij geen leven kunnen voorstellen zonder hen! Ik heb nu vijf honden, vier teckels en een cocker spaniel, en twee paarden, waarvan er eentje in verwachting is”, opent de dierenvriend uitgelaten. “Ik ben mij beginnen te verdiepen in de holistische geneeskunde en heb gemerkt dat je veel problemen op een natuurlijke manier kunt oplossen. Ik ben momenteel verschillende opleidingen aan het volgen zoals shiatsu voor honden en paarden bij Equina, waarvoor ik eind mei afstudeer. Shiatsu is een holistische therapie die afstamt van de oosterse geneeskunde. Tijdens een shiatsu behandeling wordt er gewerkt met energie, deze stroomt via meridianen door het lichaam. Ik oefen druk uit met mijn handen en vingers op bepaalde punten op deze meridianen, waardoor blokkades worden opgeheven en de energie beter door het lichaam kan stromen. De meridianen zijn energetisch nauw verbonden met de organen in het lichaam, dit streeft voortdurend naar een evenwicht en een balans in energie”, legt ze uit.

“Ik volg ook nog osteopatie voor paarden bij Hipposofia.nl. en volg binnenkort nog een opleiding Natural Horsemanship. Begin december begon ik met het ombouwen van een deel van mijn woning om een praktijkruimte te hebben voor de dieren. De ruimte was er toch en ik ben met mijn thesis bezig, de ideale gelegenheid om cases te onderzoeken en tegelijkertijd een zaak te starten. Ik heb nog niet veel reclame gemaakt voor mijn zaak, gezien mijn studies veel tijd opslorpen. Ik ben er dus heel stilletjes mee begonnen”, vertelt ze. “De naam Hip Dog verwijst naar beide diersoorten, het woord Hippo is Oud-Grieks voor paard. Ik bied een verzameling van verschillende massagetechnieken aan en maak hierbij gebruik van therapeutische essentiële oliën en bachbloesem therapie. Samen met het baasje probeer ik het hond en/of paardje terug in balans te krijgen op een natuurlijke manier. Ik kan hulp bieden bij onder andere rugproblemen, een oorontsteking, een hotspot, een slechte adem, allergieën, manken en spijsverteringsproblemen”, aldus Myny. “Alle soorten honden en paarden zijn bij me welkom, hopelijk zijn het allemaal brave diertjes. In een ideale toekomst beoefen ik naast osteopathie voor paarden, dit ook voor honden en hoop ik de studies revalidatie voor honden met succes te hebben afgerond. Mijn doel is om revalidatie bij honden en paarden te kunnen doen, na een operatie of ongeval. Hiervoor volg ik al deze opleidingen ter ondersteuning, als de opleiding osteopathie afgerond is zou ik verder willen uitbreiden met een loopband onder water, en/of een zwembad met jets zodat ze tegen de stroom in moeten zwemmen. Uiteraard zal over dit proces nog zeker enkele jaren gaan”, geeft de ambitieuze onderneemster weer.

Je kan op www.hipdog.be zeker een kijkje gaan nemen om te zien hoe Elisabeth te werk gaat.