Hilde Jacobs brengt kinderyoga vanaf januari naar Oud-Heverlee Stefan Van de Weyer

06 december 2018

08u16 0 Oud-Heverlee In samenwerking met de praktijk voor kinesitherapie in Haasrode, Movement is life en Kindercoaching shine in Blanden zullen vanaf januari 2019 lessen kinderyoga in Haasrode aangeboden worden. Blijkbaar is dit een trendy gegeven gezien de eerste inschrijvingen al genoteerd werden. Onderwijzeres en kindercoach Hilde Jacobs (45) uit Blanden leidt het project in goede banen, ze geeft ook af en toe yogales aan haar leerlingen van het tweede leerjaar van de GBS De Lijsterboom.

Movement is Life is een groepspraktijk van gespecialiseerde kinesitherapeuten en bewegingsexperts uit Haasrode.

“Ik was al kindercoach en was begonnen met een basiscursus kinderyoga. De dochter van de kinesist waarmee ik in de praktijk zit, is een leerlinge in mijn klas en vertoonde hierin al interesse. Ik heb op school ook al een les en enkele yogamomentjes gegeven op vrijdagnamiddag. Ze moesten dan een matje of een handdoek naar de klas meebrengen, kussens waren in de klas aanwezig. Wat het bij mij en de kinderen te weeg bracht, dat was ongelooflijk. De kinderen kenden me via de school en vonden de les daarom aangenaam. Ze voelden zich goed in hun vel en straalden. Mijn doelgroep is trouwens kinderen tussen zes en twaalf jaar. Ik zal me ook scholen in tieneryoga en zal dan bekijken qua leeftijden wat er tot de mogelijkheden kan behoren”, aldus de kindercoach van shine. “Ik heb me ondertussen verdiept in kinderyoga en ben van plan om er in Nederland meer over te leren. Het is op termijn de bedoeling dat ik thuis een praktijk open. Ik zal vanaf begin januari bij de praktijk van Movement is Life kinderyoga aanbieden. Hun manier van werken sluit immers goed aan bij de mijne”, legt Jacobs gemotiveerd uit.

Meer info valt te verkrijgen op shine.kindercoachpraktijk.be of movementislife.be, contact opnemen kan via shine.kindercoachpraktijk@gmail.com.