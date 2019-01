Het Brabants radiomuseum herbergt meer dan 6.000 radio's En is nog steeds op zoek naar meer Stefan Van de Weyer

21 januari 2019

13u27 0 Oud-Heverlee André Janssens (68) uit Haasrode startte op zijn elfde met zijn passie, radio’s. Ruim 57 jaar later bezit hij meer dan 6.000 radio’s waarvan er ruim tweeduizend zijn tentoongesteld in zijn Brabants Radiomuseum in de Herpendaalstraat. Hiermee herbergt Janssens één van de grootste radiomusea op het Europese continent. Ondanks de grote collectie is de verzameldrang er niet minder op geworden bij de verzamelaar die radio’s van alle tijden en maten in zijn bezit heeft.

De eigenaar en conservator, André Janssens, startte aan zijn collectie en levenswerk toen hij 11 jaar was. Janssens werkte als onderhoudstechnicus in het Sint-Albertuscollege in Heverlee en kon zich na zijn pensionering volledig wijden aan zijn passie. Hij opende na decennia verzamelen het museum in de zomer van 2010, dat bracht hij onder achter zijn woning in de Herpendaalstraat.

“Mijn oudste exemplaar dateert van 1918, dat waren de begindagen van de radio. Daar staat geen merk op gezien de mensen dat toen allemaal zelf in elkaar moesten steken. Ik heb er daarna uit de jaren twintig uit Amerika en Telefunken verkregen. Ik heb van alle periodes een beetje, van tijdens de Tweede Wereldoorlog heb ik Duitse modellen in kleine, middelgrote en grote uitvoering met arend en hakenkruis op de toestellen. De vroegste exemplaren van dit type werden in 1935 à 1938 vervaardigd. De Duitse onderdanen moesten tot het einde van die grote oorlog verplicht enkel naar de kanalen van de heersers van het Duitse Rijk luisteren, ze hadden geen andere opties. Zelf heb ik lang gezicht naar een Italiaanse Telefunkenradio uit de periode 1932-1933, gelukkig heb ik daar al even de hand op kunnen leggen. Uiteraard is het mogelijk om uit verschillende beschadigde exemplaren van hetzelfde type één radio te vervaardigen die het we doet. Dat is niet zo simpel, onder andere de heropbouw en de schilderwerken, zoiets kan maanden werk in beslag nemen. Dat kan je niet bij elk exemplaar doen”, verklaart Janssens die nog steeds op zoek is naar radio’s. “Dat is zoals geld, daar kan je nooit genoeg van hebben”, grapte de verzamelaar tussendoor. “Ik blijf steeds op zoek naar speciallekes. Ik verkrijg radio’s door te wisselen met verzamelaars of door die te vinden op rommelmarkten. Ik krijg dagelijks radio’s binnen van mensen die een grote opruimbeurt achter de rug hebben, maar daar zit ook veel rommel tussen. De meeste mensen hebben ook niet de ruimte die ik heb om al deze radio’s te stockeren. Ieder model is welkom bij mij”.

Wie André wil helpen om zijn nu al duizelingwekkende collectie uit te breiden kan hem contacteren via brabantsradiomuseum@telenet.be of info@brabantsradiomuseum.be Zijn museum is ook open op vrijdag en tijdens het weekend. Op vrijdag tussen 18 uur en middernacht, op zaterdag tussen 14 en 24 uur en zondag vanaf 14 uur tot 22 uur. Tijdens de week zijn bezoeken eveneens mogelijk, maar op afspraak. De inkomprijs bedraagt vijf euro per persoon. Er kunnen ook feestjes, dance nights of zelfs tentoonstellingen plaats vinden. Om Janssens hieromtrent te contacteren kan je hem eveneens via mail bereiken.