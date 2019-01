Het boek 'Haasrode 1928-2028 vanaf 25 februari verkrijgbaar Stefan Van de Weyer

30 januari 2019

09u32 0 Oud-Heverlee Het boek ‘Haasrode 1928-2028, De Pootefretters ontgroeien een gehucht’ van gepensioneerd apotheker Guy Gilias verschijnt op 25 februari. Het boek wordt die dag ook voorgesteld in het gemeentehuis van Oud-Heverlee in de Gemeentestraat in Vaalbeek.

In dit historische boek werd negentig jaar geschiedenis van Haasrode bij elkaar gebracht met een schatkamer aan beeld materiaal. Dit in de vorm van foto’s vanaf de jaren twintig van vorige eeuw en met mooie exemplaren van de jaren zeventig. Het dorpsleven en de evolutie van Haasrode wordt er geschetst met vele verhalen van autochtonen die het allemaal aan den lijve meemaakten. De auteur ging hiervoor bij vele tientallen bewoners aan de deur om hen uit te vragen over hoe het vroeger was.

Het boek valt te bestellen bij de Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee via de website www.geshemkringoh.weebly.com of door te mailen naar erfgoedmeerdaal@hotmail.com of bel 0498 84 93 65. Nadien kan men terecht in de gemeentelijke bibliotheek van Haasrode of in de apotheek Gilias in de Milsestraat tijdens de openingsuren.