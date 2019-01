Herman Van Goidsenhoven schiet raak op stille drukjacht Stefan Van de Weyer

18 januari 2019

16u21 0 Oud-Heverlee Op de derde en laatste stille drukjacht in het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee werden veertien everzwijnen doodgeschoten. Geen overbodige luxe gezien ze met te veel zijn en schade veroorzaken. Een van de trefvaardige schutters was wijnbouwer Herman Van Goidsenhoven uit Holsbeek.

De wijnbouwer en eigenaar van de boomkwekerij langs de Kortrijksebaan in Holsbeek, Herman Van Goidsenhoven, schoot een vrouwelijke ever dood. “Ik kon eerst een everzwijn schieten dat twee keer zo breed was als dit, vermoedelijk een mannetje, maar die liep tussen de trackers door. Ik kon er niet op schieten omdat het veel te gevaarlijk was. Dit exemplaar viel makkelijker te raken”, aldus Van Goidsenhoven die maar al te blij was met zijn vangst.