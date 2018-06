Herinrichting dorpskern zit in laatste fase 29 juni 2018

De aannemer is gestart met de laatste fase van de wegenwerken in de dorpskern van Oud-Heverlee. Tijdens deze fase wordt het kruispunt van de Dorpsstraat met de Fonteinstraat onder handen genomen. Het kruispunt is tijdens de werken onderbroken voor alle verkeer. Het einde van de werken is gepland tegen half augustus. Fietsers kunnen met de fiets aan de hand wel door de werfzone. Ondertussen werkt de aannemer ook verder in de Dorpsstraat, vanaf het kruispunt met de Oude Pastoriestraat tot het kruispunt met de Fonteinstraat. Met uitzondering van het voetpad aan de kant van de Francis Crabbéstraat zal deze klus normaal afgerond zijn voor het bouwverlof. Als een woning toegankelijk moet zijn voor de levering van mazout, grote meubelen of dergelijke contacteer de bewoner best tijdig de werfleider of de dienst Infrastructuur. (SVDL)