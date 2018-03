Heraanleg Leuvensestraat start 15 maart 2018

De aannemer start op morgen met het plaatsen van de fundering in de rijbaan. Vanaf 7 uur zijn er noch verkeer noch parkeermogelijkheid mogelijk in de Leuvensestraat. Tijdens het weekend wordt de straat opnieuw opengesteld voor het plaatselijk verkeer en zijn de inritten bereikbaar. Vanaf maandagochtend 7 uur wordt de onderlaag van het asfalt geplaatst en is er geen verkeer of parkeren in mogelijk tijdens de werkuren.





Daags nadien plaatsen ze andermaal vanaf 7 uur de bovenlaag van het asfalt. Vanaf dinsdagochtend tot en met woensdagochtend zal de straat volledig afgesloten worden. Normaal gezien is de straat nadien opnieuw beschikbaar. Deze planning kan enkel gevolgd worden als de weersomstandigheden het toelaten om te werken. (SVDL)