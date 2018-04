Heraanleg Leuvensestraat nog tot eind deze maand 17 april 2018

Op de Leuvensestraat in Sint-Joris-Weert is er momenteel, als gevolg van de werken aan de spooroverwegen, verkeer toegelaten vanaf het Zoetwater richting Sint-Joris-Weert. Dit zal zo blijven tot het einde van de werken op de Leuvensestraat zelf. De aannemer is er aan het werk aan het voet- en fietspad aan de pare huisnummers tussen de Hollestraat en de woning met huisnummer 56. Verder worden ook de geplaatste keermuren aan de woningen en de hoek van de Leuvensestraat met de Hollestraat verder afgewerkt. De werken aan de Leuvensestraat zullen nog tot eind april duren. (SVDL)