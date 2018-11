Handelaars in Oud-Heverlee leveren boodschappen gratis aan huis Vanaf vrijdag actief Stefan Van de Weyer

13 november 2018

17u28 0 Oud-Heverlee Handelaars in Oud-Heverlee leveren vanaf deze vrijdag boodschappen gratis aan huis via Beedrop. Het idee werd bij Bakkerij Kempeneers in de Blandenstraat in Haasrode uit de doeken gedaan. De deelnemende handelaars, de Beedrop regioverantwoordelijke, de burgemeesters, de schepenen en de voorzitter van de middenstandsvereniging stonden paraat.

De handelaars overtreffen dankzij de samenwerking met Beedrop.be zelfs supermarktketens in hun online aanbod. Ze bieden immers de thuislevering helemaal gratis aan. Bovendien krijgen hun klanten, door hun gecombineerd aanbod, ongeziene keuzemogelijkheden. Zo strijdt de detailhandelaar en producent exact een eeuw na de opkomst van de supermarkt opnieuw met de beste wapens om de gunsten van de veeleisende consument en dit aan dezelfde prijs als in de winkel.

Vanaf komende vrijdag kunnen alle inwoners dan ook via beedrop.be terecht bij Prik & Tik Boutersem, Bakkerij Vandenbeck, ‘t Aardappelhof, Keurslager Verbiest & Co, An en Maarten kip aan’t Spit, Groenten & Fruit Geert en Sofie, Schapenfokkerij De Wollekes, Fruitbedrijf Stockx, Bakkerij Kempeneers, ‘t Fruitratje, Naduah, Dulst Wijn met advies, Tiense Stroop, Speculaasbakkerij VanVuchelen, Leonidas en Fruit Vandervelpen. De eerste levering kan gebeuren vanaf vrijdag 23 november. De klant bestelt 24/7 op de pc, tablet of smartphone. Met enkele clicks kan er uit een arsenaal van verse producten gekozen worden. De geplaatste bestellingen worden thuis geleverd, temperatuurgevoelige producten worden gekoeld afgeleverd.

“Het systeem werkt vooral bij jonge gezinnen die geen tijd hebben om bij de plaatselijke bakker, slager of kruidenier te raken. Vaak zijn ze verplicht om beroep te doen op de supermarkt. Ook de ouderen en minder mobielen hebben baat bij dit systeem. Voor de inwoners van de betrokken gemeentes Oud-Heverlee, Boutersem, Bierbeek en Lubbeek betekent dit het einde van uren boodschappen, verkeersdrukte in het centrum, parkeerproblemen, gesleur met bakken drank, ... De klant betaalt online via Beedrop.be of aan de koerier. De prijzen zijn gegarandeerd dezelfde prijs als in de winkel en de levering is dus gratis voor de klant. Ook als de klant niet thuis is op moment van leveren, is een oplossing voorzien op deze online marktplaats beedrop.be. Deze vier gemeentes werden samen gekozen om te komen aan een gemiddelde van 45.000 inwoners en om hen een voldoende gevarieerd aanbod ter beschikking te stellen", wist Koen Vlayen van Beedrop.be

Met de lancering in Lubbeek, Boutersem, Bierbeek, Oud-Heverlee, de 67ste Beedrop-regio, kan inmiddels meer dan de helft van de Vlamingen genieten van het online boodschappen doen met gratis thuislevering. Je kan naar https://beedrop.be surfen om te bestellen vanaf deze vrijdag.