Groot Sinterklaasfeest in het Brabants Radiomuseum Stefan Van de Weyer

21 november 2018

09u58 0 Oud-Heverlee Ontmoet Sinterklaas en zijn Zwarte Piet op zaterdagnamiddag 8 december in het Brabants Radiomuseum in de Herpendaalstraat in Haasrode. Tussen 14 en 16.30 uur ontvangt de Sint alle brave kindjes en deelt hij rijkelijk snoepjes uit.

Dit groot Sinterklaasfeest is een organisatie van het Brabants Radiomuseum. De prijs om deel te nemen aan dit heuglijke feest bedraagt vijf euro. Er kan contact worden gelegd met de initiatiefnemers of informatie worden ingewonnen via het telefoonnummer 016 401 945