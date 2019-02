Groen verwent pendelaars met Valentreinactie Stefan Van de Weyer

14 februari 2019

13u10 0 Oud-Heverlee Net zoals de voorbije jaren het geval was, doopte Groen Valentijn toepasselijk om tot Valentrein. Met een ludieke actie wilden ze alle pendelaars, die het openbaar vervoer naar hun werk nemen, een hart onder de riem steken.

Groen Oud-Heverlee dankte alle pendelaars in het station van Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee met een speciaal Valentreinkaartje. Schepen van mobiliteit Hanna Van Steenkiste verduidelijkte de actie. “Ook vanuit Oud-Heverlee moeten de pendelaars naar Leuven, Brussel of Waver wekelijks meerdere keren vaststellen dat ze niet op tijd op hun werk of school raken. Het gebeurt ook meermaals dat ze moeten rechtstaan omdat ze te weinig plaats op de trein hebben. Dat is enorm demotiverend en daarom willen we zij die dat dagelijks doen oprecht bedanken en willen we fors investeren in trein, tram en bus. Een uitgebreid en betaalbaar openbaar vervoer is niet alleen het antwoord op de klimaatopwarming, luchtvervuiling en files, maar ook een oplossing voor stress- en andere gezondheidsproblemen. Met gerichte en verhoogde subsidies zal het openbaar vervoer de voorkeur krijgen op de auto. Samen met forse investeringen in fiets- en wandelpaden de enige juiste weg naar een duurzame toekomst.”

Voor Groen moeten de investeringen in het openbaar vervoer fors de hoogte in. Een uitgebreid, betaalbaar openbaar vervoersnet is cruciaal in de modal shift die nodig is om de klimaatdoelen te halen. Ze vragen meer geld om NMBS-haltes en loketten die werden afgeschaft terug te openen, voor nachttreinen op de belangrijkste assen en voor een hogere frequentie in de spits.

Groen Oud-Heverlee toverde met een ludiek Valentreinskaartje alvast een glimlach op heel wat gezichten van de zowat 250 pendelaars die dagelijks het openbaar vervoer nemen.

“We willen pendelaars op deze Valentijn vooral een positief gevoel geven: ze maken de meest ecologische keuze en met Groen gaan we ervoor zorgen dat dit ook de meest logische keuze wordt,” besluit Van Steenkiste.