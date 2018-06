Groen stelt lijst voor en is ambitieus 29 juni 2018

02u58 0 Oud-Heverlee Groen Oud-Heverlee, dat samen met CD&V en N-VA aan de macht is in Oud-Heverlee, heeft zijn lijst af. De partij ijvert voor een ambitieuze herinrichting van de Zoet-watersite en een verdere uitbouw van de Roosenberg als cultureel hart van de gemeente.

"We hebben al een eerste keer gewonnen met deze lijst", zegt lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Mattias Bouckaert. "We hebben geïnvesteerd in verjonging en daar plukken we nu de vruchten van. We hebben heel wat jongeren kunnen overtuigen om zich te engageren. Tegelijk kunnen we ook blijven rekenen op enkele vaste waarden. Een mooie balans."





Met een sterk programma willen de groenen in oktober voor een zege gaan. "Groen wil van Oud-Heverlee een koploper maken rond mobiliteit, groen wonen en klimaat. We zetten ook in op verbondenheid, want we moeten een warme, zorgzame gemeente zijn. Deze ideeën krijgen onder andere vorm in een ambitieuze herinrichting van de Zoet-watersite. Een bijna-energie-neutrale sporthal, met ruimte voor een jeugdhuis. Dit zal samen met de omvorming van de speeltuin naar natuurspeelterrein en een verdere uitbouw van de Roosenberg als cultureel hart van de gemeente een stevige boost geven."





Hanna Van Steenkiste krijgt plaats twee, Tom Van Den Berghe plaats drie. (SVDL)