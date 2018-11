Groen plant 21 ‘compensatiebomen’ Stefan Van de Weyer

05 november 2018

15u54 0 Oud-Heverlee Groen Oud-Heverlee beloofde net voor gemeenteraadsverkiezingen midden oktober dat ze voor elke kandidaat op de Groene lijst een boom zou planten. Dit als kleine compensatie voor al dat papieren publiciteitsgeweld dat met verkiezingen gepaard gaat.

Op 8 december is het zo ver, dan gaan hun 21 bomen de grond in op verschillende locaties in Oud-Heverlee. Wil je hen hierbij een handje toesteken? Laat het hen zeker weten via www.facebook.com/groen.oudheverlee/

De vier andere deelnemende partijen gingen ook bomen ter compensatie planten, zodat er in totaal 105 bomen geplant zouden worden. Wanneer dat bij hen plaats zal vinden, is nog niet geweten.