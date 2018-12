Groen Oud-Heverlee viert nieuwjaar met Kristof Calvo Stefan Van de Weyer

21 december 2018

10u53 0 Oud-Heverlee Groen Oud-Heverlee organiseert op zondag 13 januari hun nieuwjaarsreceptie, de locatie houden ze nog even geheim. Wat wel vast staat is dat Vlaamse parlementslid Kristof Calvo er de centrale gast zal zijn.

Groen verwacht zijn leden en sympathisanten die zondag vanaf 10 uur. “Kom er kennismaken met onze nieuwe gemeenteraadsleden, met ons schependuo en met de hele Groene ploeg. Onze speciale gast is Vlaams Parlementslid Kristof Calvo. We zorgden voor een unieke locatie, voor hapjes en drankjes. Maar houden iedereen nog even in spanning. Hou alvast de datum vrij”, wisten ze bij Groen Oud-Heverlee.