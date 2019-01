Groen koos nieuw voorzittersduo Stefan Van de Weyer

17 januari 2019

10u17 0 Oud-Heverlee In overeenkomst met hun statuten was het na de voorbije gemeenteraadsverkiezingen tijd om een nieuwe voorzitter aan de duiden. Vijfenzeventig procent van de leden nam aan de stemming deel. Wouter Jeuris en Charles Bourgois werden unaniem als voorzitterduo verkozen. Zij nemen de fakkel over van het duo Aline Massin en Werner De Jonghe.

Charles Bourgois heeft al een lange staat van dienst als actief lid van Groen. Eerst in het Antwerpse, maar toen hij 3,5 jaar geleden naar Oud-Heverlee verhuisde, sloot hij zich aan bij hun afdeling. Hij is professioneel bezig met energie en energiebesparing en is ook één van de vrijwilligers die energie-audits uitvoeren van woningen in onze gemeente.

Wouter Jeuris, partner van gemeenteraadslid Sarah D’Hertefelt, kwam bij Groen in beeld tijdens het opstellen van de verkiezingslijst voorbije zomer. Met veel enthousiasme en zijn professionele achtergrond als IT’er maakte hij zich in geen tijd onmisbaar bij de uitbouw van groenoudheverlee 2.0.

“Wouter en Charles vullen mekaar perfect aan en willen Groen Oud-Heverlee verder uitbouwen als partij, maar ook als een duurzame beweging”, klonk het.

Het uittredende duo Massin - De Jonghe werd uiteraard in de bloemetjes gezet voor hun inzet, niet in het minst gedurende de verkiezingsmaanden.