Greta Dereymaeker verkozen tot Specialist van het Jaar Orthopedisch chirurg geniet wereldfaam in voet- en enkelproblemen Stefan Van de Weyer

26 november 2018

14u16 1 Oud-Heverlee Orthopedisch chirurg Greta Dereymaeker (70) uit Oud-Heverlee werd door haar collega’s artsen verkozen tot Specialist van het Jaar 2018, een referendum georganiseerd door Artsenkrant en het Verbond der Belgische Specialisten (VBS). De prijs werd in de Koninklijke Bibliotheek van België uitgereikt door federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Professor Dereymaeker geldt internationaal als één van de leidende specialisten in voet- en enkelproblemen.

Dereymaeker is aan de KU Leuven verbonden aan de afdeling biomechanica. “Ik wist het op voorhand niet. De avond voordien was ik pas laat terug van missie in Burkina Faso. Mijn dochter nam mijn prijs in mijn naam in ontvangst gezien de minister ergens anders heen moest”, opende de Specialist van het Jaar 2018.

Ze liet zich voorbije herfst inschrijven en werd begin november samen met vier anderen genomineerd. “Het verraste me dat ik tot die vijf genomineerden behoorde en dat deed me ook plezier. Eens genomineerd word je uiteraard ook graag verkozen, mijn nominatie kwam ook in de artsenkrant. Dat ik verkozen werd door collega’s en geen instantie boven mijn hoofd deed enorm deugd. Het was heel fijn om te voelen dat zoveel collega’s me verkozen, de anderen waren ook zeer valabele kandidaten. Het is heel leuk om op het einde van je loopbaan zo’n prijs binnen te halen. Ik ben enorm tevreden en dankbaar dat mijn werk zoveel appreciatie krijgt”, vertelt Dereymaeker.

Aan de verkiezing tot Specialist van het Jaar is 7.500 euro prijzengeld verbonden. De prijs werd dit jaar voor de tweede keer ingericht.

“Het prijzengeld gaat onmiddellijk en integraal naar het goede doel. Dat gaat in de eerste plaats naar De Keten van Hoop België. Ze verzorgen en opereren kinderen geboren in ontwikkelingslanden waar de toegang tot zorg niet gegarandeerd is. Om een missie uit te voeren kost het al snel 15.000 euro, dat geld is goed besteed. Ik haal samen met die NGO ook wat sponsoring binnen. Op missie opereer ik klompvoeten, omdat ze ginds die kennis en kunde niet bezitten. Maar dat is niet steeds hetzelfde land, buiten Burkina Faso kan dat bijvoorbeeld Congo of Indonesië zijn. Dat is telkens vrijwilligerswerk en dat gebeurt niet altijd via dezelfde NGO’s. Een kleiner deel van mijn prijzengeld gaat naar het fonds voor biomechanica, die kwam voort uit mijn leerstoel voor enkel- en voetpathologie. Beide projecten liggen me heel nauw aan het hart.”

In 1977 behaalde Greta Dereymaeker als eerste vrouw aan de KU Leuven het diploma van orthopedisch chirurg. Internationaal is professor Dereymaeker een van de leidende specialisten in voet- en enkelproblemen. Zij was ook de eerste voorzitter van de Europese Vereniging voor Voet- en Enkelchirurgie (EFAS). In 2003 kreeg Greta Dereymaeker een leerstoel aangeboden. De leerstoel baron Berghmans-Dereymaeker stimuleert fundamenteel onderzoek binnen het departement biomechanica van de KU Leuven om een beter inzicht in de voetfunctie te verkrijgen om meer verfijnde diagnoses te stellen en doelgerichter te behandelen.

Naast haar activiteiten in Leuven heeft Greta Dereymaeker op tientallen missies in Afrika en Azië om en bij de 1.500 jonge patiënten met klompvoeten geopereerd. Ze is momenteel één van de laatste chirurgen in België die deze procedures nog kan uitvoeren. Klompvoeten komen ook in Europa voor bij ongeveer twee op de duizend mensen. Er wordt nu zo snel mogelijk na de geboorte niet-operatief behandeld, terwijl dat in de derde wereld niet tot de mogelijkheden behoort.

Greta Dereymaeker volgt op de erelijst oogchirurg Piet Noë op, hij richtte in Rwanda een oogziekenhuis op.