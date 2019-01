Goedkoper strooizout en verf voor wegbelijning door nieuwe overeenkomst Stefan Van de Weyer

31 januari 2019

12u47 0 Oud-Heverlee Oud-Heverlee sloot een samenwerkingsovereenkomst af met tussengemeentelijke maatschappij voor services vanaf 2019 tot 2022 zodat ze in de toekomst bijvoorbeeld goedkoper aan strooizout of verf voor belijning voor op de openbare weg raken. Je kan het bekijken als een soort groepsaankoop voor gemeentes.

Er op de gemeenteraad donderdagavond een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. Deze overeenkomst met de tussengemeentelijke maatschappij voor services, die in 2017 werd opgericht, moet hen goedkoper materiaal opleveren. “Dit is minder tijdsrovend en belastend gezien zij contacten leggen met leveranciers en specialisten. Naast de standaarddiensten wordt ook maatwerk aangeboden zoals die verschillende soorten verf. Het is meer service voor minder geld. Dit is voor ons positief anders moeten we meer personeel aanwerven om dat allemaal te kunnen bolwerken”, klonk het bij het gemeentebestuur.

Oppositiepartij Open Vld vroeg wel dat er binnen het jaar een evaluatie zou gebeuren om te verifiëren of deze overeenkomst effectief goed werkt.