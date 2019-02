Globaal plan voor Zoetwaterpark met een sporthal in de maak? Stefan Van de Weyer

08 februari 2019

Oud-Heverlee Oud-Heverlee liet haar bevolking meedenken over een meerjarenplan voor de gemeente en het OCMW voor 2020-2025. De bevolking kreeg vier onderwerpen waarover ze het hoofd moesten buigen. Uit één van die thema's; infrastructuur en openbare ruimte, kwam naar voren dat de bewoners behoefte hebben aan een duidelijke visie over het Zoetwaterpark dat vorig jaar een eeuw bestond.

Het lijkt erop dat er tegen de zomer aan meer duidelijkheid zal komen, voorlopig zit alles nog in een embryonale fase.

“De ontwikkeling van de Zoetwatersite moet gepaard gaan met een duidelijke visie rond haar impact op het verkeer en de mobiliteit in de omgeving”, stond er in de resultaten van de bevolkingsbevraging te lezen. “We zijn samen met de andere partijen nog bezig met de opmaak van een beleidsvisie. Het is momenteel een oefening om te zien wat er mogelijk is met de budgetten. Dat er iets moet gebeuren met het Zoetwaterpark staat buiten kijf, het ligt er te verloederd bij. Er moeten stappen genomen worden om iets te ondernemen”, aldus Hanna Van Steenkiste (Groen) schepen van ruimtelijke ordening, mobiliteit en patrimonium. Ze is overigens tot dinsdag waarnemend burgemeester omdat burgervader Adri Daniëls (CD&V) tot dan op vakantie zit in Zwitersland.

Op het einde van vorige termijn onder burgemeester Alexander Binon (N-VA) werden voor 2019 budgetten goedgekeurd, daartoe behoorde een bedrag dat werd toegewezen om een studie uit te voeren rond de eeuweling.

“We hebben nog geen beslissing genomen over wie de studie zal uitvoeren en hoe. We zitten nog in een informele besprekingsfase. We ijveren wel voor een globaal plan voor de hele site waarin er plaats is voor zowel een park, een sporthal en een aanleg van de weg om overal te kunnen raken zonder dat daarbij sprake zal zijn van overlast. Die uitwerking zal gefaseerd uitgevoerd worden”, wist schepen van financiën, cultuur en erfgoed, Bart Clerckx (CD&V).