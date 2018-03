Gezocht: zaalverant-woordelijke GC De Roosenberg 20 maart 2018

Het gemeentebestuur is op zoek naar een zaalverantwoordelijke voor GC De Roosenberg, die toezicht houdt op het naleven van het gebruikersreglement door de huurders. Het takenpakket bestaat onder andere uit het maken van afspraken met verenigingen, controle van de lokalen en het materiaal voor en na gebruik bij evenementen, het melden van gebreken, defecten en schade aan de gemeentelijke diensten.





De vergoeding gebeurt per activiteit via een vrijwilligersvergoeding. Geïnteresseerden kunnen terecht bij de dienst Vrije Tijd van Oud-Heverlee voor meer info over de functie en de kandidaatstelling op 016 38 88 30. (SVDL)