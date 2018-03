Gezinsbond organiseert Familie Paaszoektocht 22 maart 2018

De Gezinsbond Blanden-Vaalbeek organiseert op zaterdag 31 maart de Familie Paaszoektocht. Dit evenement vindt plaats in de kleuterschool van Blanden tussen 10 en 11 uur. Deelnemers kunnen kiezen uit een tocht van drie of vijf km. Een kind dat lid is van de Gezinsbond betaalt twee





euro om deel te nemen, is het geen lid vier euro. Volwassenen nemen gratis deel. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 28 maart inschrijven via het mailadres gezinsbond.blanden@gmail.com. Meer informatie valt te verkrijgen via de website https://www.facebook.com/gezinsbondBlanden/





(SVDL)