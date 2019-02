Gewijzigde verkeerssituatie aan werken Naamsesteenweg Stefan Van de Weyer

21 februari 2019

11u46 0 Oud-Heverlee De werken aan het nieuwe ecoduct en de fietsersbrug over de Naamsesteenweg (N25) in Oud-Heverlee gaan vanaf begin maart een nieuwe fase in. Deze fasewissel brengt een gewijzigde verkeerssituatie met zich mee vanaf begin maart, op woensdag 20 maart wordt de volledige steenweg op die locatie helemaal afgesloten omdat er dan een fietsersbrug zal geïnstalleerd worden.

In die periode wordt de baan in de richting van Waver afgesloten om het nieuwe fietspad aan het ecoduct af te werken. Als gevolg van slecht weer en de impact daarvan op de werken, is het mogelijk dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de rijbaan in de richting van Waver pas op 10 maart kan afsluiten. Indien dat het geval is, zal het AWV daarover uitgebreid communiceren naar de omgeving toe.

Het verkeer in de richting van Leuven kan in deze periode via de bypass of de tijdelijke rijweg ter hoogte van de werken blijven rijden. Op woensdag 20 maart wordt de Naamsesteenweg volledig afgesloten om de nieuwe fietsersbrug te plaatsen. Die dag is er tussen Waver en Leuven geen verkeer mogelijk op de Naamsesteenweg en wordt het verkeer in beide richtingen omgeleid. Tussen 21 maart en 30 juni wordt andermaal de baan in de richting van Waver afgesloten om de weg langs de oostkant af te werken en de tijdelijke rijbaan langs het ecoduct te verwijderen. Het verkeer in de richting van Leuven kan dan over het nieuw aangelegde fietspad rijden.

Tussen 4 maart en 30 juni, zal het verkeer in de richting van Waver de omleiding nemen die loopt via de Naamsesteenweg, de Onze-Lieve-Vrouwstraat, de Maurits Noëstraat, de Waversebaan, via de Leuvensestraat, de Molenstraat, de rue Weert-Saint-Georges, de rue de Hamme-Mille en de rue René Ménada die dan uitkomt op de Naamsesteenweg.

Tijdens de volledige afsluiting van de N25 op 20 maart geldt deze omleiding ook voor rijrichting Waver. In de rijrichting Leuven gaat de omleiding hetzelfde zijn met uitzondering in Sint-Joris-Weert. Daar loopt de omleiding niet via de Molenstraat maar wordt er via de Kauwereelstraat en de Stationsstraat in beide richtingen tussen Waver en Leuven gereden.

Tijdens de koersen in Sint-Joris-Weert op 20 en 27 april en 12 mei zal de Stationsstraat afgesloten worden. Voor de duur van de koersen wordt het verkeer omgeleid via de Molenstraat en zal er voor het gedeelte tussen de Kleinstraat en de Polderstraat gewerkt worden met verkeerslichten.