Gevechtsportstage met initiatie Judo, Tang Soo Do en Ju-Jitsu 26 juli 2018

Dappere kerels en stoere meisjes vanaf zes jaar kunnen tussen maandag 30 juli en vrijdag 3 augustus een ware gevechtssportstage volgen.





Ze kunnen kiezen uit initiatie Judo, Tang Soo Do of Ju-Jitsu. De lessen worden gegeven in de Vrije Basisschool HHOH op de Waversebaan 81 in Oud-Heverlee en kosten honderd euro. Je hebt geen ervaring nodig om mee te doen.





Inschrijvingen kunnen via gebeuren viade website van Sport en opleiding vzw: www.sportenopleiding.be/sport-stages. Geïnteresseerden kunnen met hun vragen terecht op info@sportenopleiding.be





of op het nummer 0468310911.





(SVDL)