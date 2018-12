Gepensioneerde apotheker Guy Gilias giet negentig jaar Haasrode in een boek Stefan Van de Weyer

04 december 2018

14u30 0 Oud-Heverlee Hoe verging het Haasrode vanaf 1928 toen het zich afscheurde van Bierbeek? Voormalig apotheker Guy Gilias (74), schetst in drie delen de geschiedenis van zijn dorp, Haasrode aan de hand van vele verhalen van autochtonen die vertellen over de gebeurtenissen die zij zelf hebben meegemaakt. Honderden foto’s van vroeger tot nu geven een beeld van het leven en de levensomstandigheden uit het verleden. Op 25 februari 2019 wordt het boek voorgesteld, het wordt uitgegeven door de Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee.

“Het is een hele historie hoe dit boek tot stand kwam. In de jaren tachtig reed een oudere mens, Jef de crèmeboer, hier rond met zijn kar. Hij vertelde toen honderduit over vroeger, ik kwam op het idee om dat allemaal op te schrijven. Anders ging dat toch allemaal verloren gaan voor het nageslacht. Kort nadien werd de man zwaar ziek en overleed hij jammer genoeg. Hij staat op de cover van mijn boek, samen met zijn vrouw, Aline. Ik zette hem op de cover als eerbetoon en als mooie herinnering”, vertelt hij geestdriftig. “Ruim twee jaar geleden werd het vuur voor dit project opnieuw aangewakkerd. Ik zat aan tafel met een buur en een vriend van hem, beiden tachtigers uit het dorp. Ze vroegen me of ik al hetgene uit het verleden, wat de mensen te vertellen hadden, kon opschrijven. Zo trok ik van deur tot deur, praktisch vijf uren per dag, op bezoek bij oudere bewoners in Haasrode om hun verhalen op te schrijven en foto’s te verzamelen. Het hielp zeker dat ze me nog kenden als apotheker, zo was de drempel minder groot. Ik had ook het voordeel dat ik in het verleden veel gekribbel op doktersvoorschriften moest ontwarren, dat hielp me bij het inkijken bij vele geschriften en documentatie uit het verleden”, grapt Gilias. “Na anderhalf jaar had ik al een stevige structuur, mede door de archieven van professor Omer Steeno en zijn jongste broer Leon, die veel had bijgehouden over Haasrode in de loop der tijden. Ik kon ook opzoekingen verrichten bij de Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee. Voorheen had ik al werken uitgebracht over de geschiedenis van de farmacie en verhalen en belevenissen als dorpsapotheker. Dit is echter mijn levenswerk en laatste grote werk.“

Het boek in hardcover oogt als een kijkboek en leest als een geschiedenis met voor iedereen herkenbare situaties en locaties. De autochtone inwoners zullen zich het leven van toen nog herinneren. Je kunt zelf ouders, grootouders, familieleden of buren uit hun jonge tijd herkennen, welke beroepen ze uitoefenden, hun vieringen, optochten en verenigingen, de oorlog…. Haasrodenaars zijn al lang geen ‘Pootefretters’ meer! Maak de veranderingen in het dorpsleven mee. Ontdek in dit boek de ware ziel van Haasrode.

Het boek verschijnt op 25 februari 2019 en werd op 400 exemplaren gedrukt. Bestel nu en teken vooraf in, dan ben je zeker van een exemplaar. Tot 15 januari koop je het boek voor 28 euro. Nadien geldt de normale verkoopprijs van 35 euro. Op 25 februari, na de voorstelling, kan het vanaf 21.30 uur afgehaald worden op het gemeentehuis in de Gemeentestraat in Vaalbeek. Nadien kan men terecht in de gemeentelijke bibliotheek van Haasrode of in de apotheek Gilias in de Milsestraat tijdens de openingsuren. Bestellen kan telefonisch 0498 84 93 65 of via de website www.geshemkringoh.weebly.com of erfgoedmeerdaal@hotmail.com