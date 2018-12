Gemeentelijke adviesraden zoeken invulling Stefan Van de Weyer

27 december 2018

09u08 0 Oud-Heverlee Oud-Heverlee beschikt over verschillende adviesraden, die burgers de mogelijkheid geven om een bijdrage te leveren aan het gemeentelijke beleid. Aan het begin van een nieuwe gemeentelijke bestuursperiode worden de adviesraden opnieuw samengesteld.

Iedereen is welkom om deel uit te maken van één van de adviesraden in Oud-Heverlee. De actieve adviesraden bestaan uit de volgende domeinen; Gecoro die de gemeente adviseert omtrent dossiers van ruimtelijke ordening, de cultuurraad, de raad voor lokale economie, de seniorenraad, LOK het lokaal netwerk rond kinderopvang, de sportraad, de verkeersraad, de wereldraad en MAR, een groep milieubewuste burgers die regelmatig samenkomen om het natuur- en milieubeleid te bespreken. Huidige leden van deze adviesraden moeten zich trouwens ook opnieuw kandidaat stellen.

Bezorg uw kandidatuur voor het domein naar keuze voor 31 januari, met uitzondering voor de seniorenraad daar ligt de deadline op 15 januari. Dit kan via mail via secretariaat@oud-heverlee.be of door uw kandidatuur te bezorgen op het gemeentehuis op de Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee.