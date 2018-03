Gemeentebestuur koopt huis achter De Lijsterboom, zodat school kan uitbreiden 07 maart 2018

02u58 0 Oud-Heverlee Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee koopt een huis aan achter GBS De Lijsterboom in Blanden. Zo kan de school over enkele jaren uitbreiden. Dat is geen overbodige luxe gezien de gebouwen van De Lijsterboom verouderd zijn en ook veel te klein geworden zijn.

De school begon lang geleden als een dorpsschool, ondertussen worden alle lokalen druk gebruikt en is er amper sprake van een bergplaats. Ook de speelplaats is te klein aan het worden, net zoals de fietsenstalling die deels op de speelplaats staat.





De gemeenteraad stemde onlangs in met de aankoop van een pand aan de achterzijde van de school, in de Lijsterstraat. Voor de verkoop zal de gemeente 325.000 euro spenderen.





"Het overgrote deel van de gebouwen, is meer dan vier decennia in gebruik. Dat, gekoppeld aan het capaciteitsprobleem, maakt dat een verbouwing broodnodig is. Wij hebben bij Agion een aanvraag tot subsidiëring van de renovatie en uitbreiding ingediend. In concreto wil dat zeggen dat dit dossier over vijf tot zeven jaar zal geactiveerd worden. Als we de school ruimte willen geven om leefbaar te blijven is dit een logische stap", aldus schepen van Onderwijs Bart Clerckx (CD&V).





Gezien de verwikkelingen kan de speelplaats wat uitbreiden als de glazen muur tussen de school en het huis zal verdwijnen. Verder zal de speelplaats de komende periode een nieuwe look krijgen met onder andere gras, speel- en sporttuigen.





(SVDL)