Gemeente vraagt inbreng bewoners voor meerjarenplan

23 november 2018

08u42 1 Oud-Heverlee De gemeente Oud-Heverlee nodigt zijn inwoners uit op hun gespreksavond op donderdagavond 29 november in het kader van het komende meerjarenplan. Deze zal tussen 19.30 en 21.30 uur plaats vinden in gemeenschapscentrum De Roosenberg. Als gevolg van te weinig inschrijvingen werd de vorige gespreksavond van 22 november geannuleerd.

In 2019 stelt het nieuwe bestuur immers samen met de gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW het meerjarenplan voor van 2020 tot 2025 op. De inwoners van Oud-Heverlee krijgen de kans om op deze manier aan de voorbereiding van dat meerjarenplan mee te werken.

Bewoners van Oud-Heverlee kunnen zich voor deze vraagstonde inschrijven via het digitaal loket op www.oud-heverlee.be/eloket/formulier/81/inschrijving-gespreksavond-omgevingsananlyse-29-november-gc-de-roosenberg. De gemeente rekent op een uur per thema, bestaande uit wonen, mobiliteit, gemeentelijke infrastructuur en openbare ruimten en het vierde thema is zorgzame gemeente.

Er kan worden deelgenomen aan het gesprek over twee thema’s naar keuze. Het is aangeraden op voorhand de stellingen omtrent de thema’s op voorhand te bekijken.

