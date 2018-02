Gemeente op zoek naar monitoren voor kleuterweek 20 februari 2018

02u26 0

De gemeente Oud-Heverlee is nog naarstig op zoek naar monitoren om de kleuterweek die tussen 9 en 13 april zal plaats vinden, te begeleiden. Deze week zal in en rond de sporthal van Haasrode in de Milsestraat onderdak vinden.





Kandidaten mogen zich altijd melden via vrijetijd@oud-heverlee.be of via het telefoonnummer 016 /38 88 30 (SVDL)