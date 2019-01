Geen zout gestrooid in nieuw aangelegde straten Stefan Van de Weyer

23 januari 2019

15u52 0 Oud-Heverlee In Oud-Heverlee kan er ondanks de winterse omstandigheden in sommige nieuw aangelegde straten niet gestrooid worden. Het recente wegdek in kwestie zou anders schade oplopen door het gestrooide zout.

In Dorpsstraat en de Waversebaan in Oud-Heverlee, de Kauwereelstraat en de Leuvensestraat in Sint-Joris-Weert wordt in principe niet gestrooid.

“Er mag nog niet gestrooid worden, anders is het nieuwe wegdek door dat zout naar de vaantjes. Als het op die locaties toch te gevaarlijk zou worden, zal er alsnog toch gestrooid worden”, klonk het bij de gemeente. “We vragen wel aan onze bewoners om hun stop te vegen zodat de scholieren te voet veilig naar school of huis kunnen stappen.”