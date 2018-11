Geen vuurwerk toegelaten in eindejaarsperiode Stefan Van de Weyer

29 november 2018

10u47 0 Oud-Heverlee De eindejaarsfeesten staan weer voor de deur en misschien wil u de overgang van oud naar nieuw extra in de verf te zetten met vuurwerk. Oud-Heverlee valt echter in de zone twee van het luchtruim rond Beauvechain en Zaventem. Er mag dus geen vuurwerk of wensballonnen opgelaten worden.

Vuurwerk en wensballonnen kunnen hinderlijk en gevaarlijk zijn voor de luchtvaart. Dit mag daarom niet opgelaten worden zonder toelating van het Directoraat-Generaal Luchtvaart. De toelating bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart moet twintig werkdagen op voorhand aangevraagd worden.

“Daarnaast houden we best rekening met de angst die vuurwerk bij de (huis)dieren teweeg kan brengen. Het veroorzaakt stress en elk jaar zijn er dieren die uit angst weglopen of ontsnappen uit een weide. Ook niet-ontploft vuurwerk houdt risico’s in voor mens en dier", klonk het bij de gemeente Oud-Heverlee waar er in de eindejaarsperiode buiten wat sterren aan de hemel niets anders zal te bespeuren vallen.