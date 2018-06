Geen verband tussen Het Citaat en failliete KDB Group 14 juni 2018

In de krant van 1 juni meldden we het failliet van de KDB Group uit de Parkstraat in Haasrode. KDB Group baatte brasserie Q-lodge uit. Restaurant Het Citaat, dat 3,5 jaar geleden in de Parkstraat vrijwillig de deuren sloot, heeft totaal geen uitstaans met voornoemde groep. Onze excuses voor het misverstand. Het Citaat draaide onder de bvba Quality Nails en heeft nooit een ander ondernemersnummer gehad. (MAC)