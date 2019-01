Geen everzwijnen gesneuveld op vierde stille drukjacht Stefan Van de Weyer

31 januari 2019

17u31 0 Oud-Heverlee Op de vierde stille drukjacht in het Meerdaalwoud sneuvelden er uitzonderlijk geen everzwijnen, de dieren zaten in een ander gedeelte van het bos. In tegenstelling tot de vorige drie keren voerden de jagers, die niet zo talrijk aanwezig waren, een passievere vorm van jagen.

Bart Meuleman van het Agentschap Natuur en Bos had nochtans goede vooruitzichten.

“Onze jagers, een kleine tien, konden geen everzwijn schieten. Ondanks het gegeven dat het helder weer was en de sporen van de dieren zeer goed zichtbaar waren, kregen ze maar amper één zwijn te zien. Ze konden er niet gericht op schieten, dus daarom waagden ze het niet om aan te leggen. We maakten geen gebruik van trackers, gezien deze op het Waalse grondgebied aanwezig waren. Zij moesten in opdracht van de overheid op de everzwijnen schieten gezien het gevaar op de Afrikaanse varkenspest. Gezien onze Waalse collega’s op jacht waren, hoopten we hiervan gebruik te maken om hopelijk ook enkele exemplaren dood te schieten. Het geluk was niet aan onze kant vandaag, ze zaten in een ander deel van het woud. We hopen in de toekomst om over betere gegevens te beschikken om te weten waar de everzwijnen zich bevinden”, aldus Meuleman.

De vijfde en laatste drukjacht in het Meerdaalwoud wordt op donderdag 14 februari gehouden.