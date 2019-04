GBS De Lijsterboom uitgeroepen tot creatiefste school Stefan Van de Weyer

09 april 2019

11u53 2 Oud-Heverlee De spannende ontknoping van de kunstwedstrijd Kunst op Kop vond onlangs plaats. Tijdens een slotevenement in het ontmoetingscentrum van Haasrode vielen vijftien klassen in de prijzen en werd de felbegeerde wisselbeker Kunst op Kop uitgereikt.

In het kader van Kunst op Kop gingen de klassen van de vijf Oud-Heverleese scholen aan de slag met “Vriendschap”, het thema van de jeugdboekenmaand in maart. Een jury van plaatselijke kunstenaars selecteerde per school drie winnende werken. GBS De Lijsterboom uit Blanden sleepte de wisselbeker Kunst op Kop in de wacht en mag zich een jaar lang creatiefste school van Oud-Heverlee noemen. De intermezzi van leerlingen piano van academie De Vonk zetten ook het jong muzikaal talent in de kijker tijdens het slotevenement.

Benieuwd naar deze vriendschappelijke creaties? De winnende kunstwerken zijn nog tot 29 mei te bewonderen in de bibliotheek van Haasrode. De vijf hoofdwinnaars reizen in juni door naar het gemeentehuis. Meer informatie omtrent dit project valt te verkrijgen op de dienst vrije tijd van Oud-Heverlee op het nummer 016 38 88 30 of via vrijetijd@oud-heverlee.be